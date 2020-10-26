Илон Маск назвал солнечную батарею Tesla в виде крыши “продуктом-убийцей”

”Я думаю, что будущее, в котором у нас будут красивые крыши, генерирующие энергию, которые будут прочными и эластичными и во всех отношениях лучшими, чем обычная крыша, и наполненными энергией, — это то будущее, которого мы хотим. Solar Roof — продукт-убийца. Это станет очевидным в следующем году”, — поделился мнением глава Tesla.

Помимо прочего в компании отметили, что общее число развертываний солнечных батарей выросло в третьем квартале до 57 МВт, если сравнивать этот показатель с предыдущим кварталом. В то же время, развертывания Solar Roof выросли практически в три раза.