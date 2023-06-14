Илон Маск назвал современных людей «киборгами»

В ответ на комментарий одного из подписчиков о том, что ИИ уже достаточно интегрирован в нашу жизнь, Маск заявил, что сегодняшних людей можно назвать киборгами.

Он отметил, что в большинстве случаев человеческая память «аутсорсится компьютерам» и подчеркнул, что машины запоминают все с невероятной точностью, «вплоть до пикселя».

В то же время Маск признал, что в настоящий момент искусственный интеллект не может сравниться с человеческим мозгом. Но он предположил, что в будущем ситуация может заметно измениться.

Миллиардер также поддержал комментарий автора популярного YouTube-канала MKBHD, который считает, что человека можно рассматривать как мощную вычислительную машину. Блогер отметил, что человеческое тело — это суперкомпьютер с водяным охлаждением, обладающий высоким разрешением и поддержкой пространственного звука.