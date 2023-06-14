Илон Маск назвал современных людей «киборгами»В его устах эта версия звучит вполне логично
Илон Маск поделился своими мыслями о развитии искусственного интеллекта и современных технологий через свою страницу в Twitter.
В ответ на комментарий одного из подписчиков о том, что ИИ уже достаточно интегрирован в нашу жизнь, Маск заявил, что сегодняшних людей можно назвать киборгами.
Он отметил, что в большинстве случаев человеческая память «аутсорсится компьютерам» и подчеркнул, что машины запоминают все с невероятной точностью, «вплоть до пикселя».
В то же время Маск признал, что в настоящий момент искусственный интеллект не может сравниться с человеческим мозгом. Но он предположил, что в будущем ситуация может заметно измениться.
Миллиардер также поддержал комментарий автора популярного YouTube-канала MKBHD, который считает, что человека можно рассматривать как мощную вычислительную машину. Блогер отметил, что человеческое тело — это суперкомпьютер с водяным охлаждением, обладающий высоким разрешением и поддержкой пространственного звука.