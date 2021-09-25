Илон Маск назвал сроки прекращения дефицита полупроводников

Наука и технологии
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Илон Маск назвал сроки прекращения дефицита полупроводниковПо его словам, в следующем году
Илон Маск, выступая по видеосвязи на ежегодной технологической конференции Italian Tech Week, спрогнозировал, когда закончится текущий кризис полупроводников. Этого ждут все мировые компании – на фоне пандемии коронавируса было свёрнуто множество производств, из-за чего всерьёз пострадал рынок и, как следствие, производители.
Маск утвердительно сказал во время разговора с председателем правления Ferrari Джоном Элканном, что дефицит полупроводников закончится в следующем году. «Думаю, уже скоро. Сейчас строят много заводов по производству чипов. У нас будут ресурсы, чтобы производить достаточно чипов уже в следующем году», – подчеркнул Маск.
Как отмечается, в силу затяжного кризиса полупроводников, запасы на складах мировых производителей практически на исходе. Поэтому участники конференции восприняли слова Маска с воодушевлением.