Илон Маск назвал сроки прекращения дефицита полупроводников

Маск утвердительно сказал во время разговора с председателем правления Ferrari Джоном Элканном, что дефицит полупроводников закончится в следующем году. «Думаю, уже скоро. Сейчас строят много заводов по производству чипов. У нас будут ресурсы, чтобы производить достаточно чипов уже в следующем году», – подчеркнул Маск.

Как отмечается, в силу затяжного кризиса полупроводников, запасы на складах мировых производителей практически на исходе. Поэтому участники конференции восприняли слова Маска с воодушевлением.