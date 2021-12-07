Илон Маск не отрицает начала тестирования своих мозговых чипов на людях в следующем году

Несмотря на то, что планы кажутся очень амбициозными, они, как очень часто бывает, немного отстают от задумок Маска. В 2019 году Маск заявлял, что надеется увидеть испытания Neuralink на людях к середине 2020 года – чего так и не произошло.



Компания Neuralink основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой имплантируемого чипа, позволяющего мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером.