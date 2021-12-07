Илон Маск не отрицает начала тестирования своих мозговых чипов на людях в следующем году

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Илон Маск не отрицает начала тестирования своих мозговых чипов на людях в следующем годуНо подобные заявления уже были
Илон Маск заявил, что компания Neuralink планирует в ближайшее время протестировать инновационные мозговые чипы на людях. Сделать это он хочет уже в 2022 году.
Мы надеемся, что первые люди, которые получат это, будут людьми с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия или квадриплегия. В следующем году мы ожидаем одобрения FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)
Илон Маск
Основатель компании Neuralink
Несмотря на то, что планы кажутся очень амбициозными, они, как очень часто бывает, немного отстают от задумок Маска. В 2019 году Маск заявлял, что надеется увидеть испытания Neuralink на людях к середине 2020 года – чего так и не произошло.
Компания Neuralink основана Илоном Маском в 2016 году. Она занимается разработкой имплантируемого чипа, позволяющего мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером.
Источник: Interesting Engineering