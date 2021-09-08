Илон Маск не прошёл мимо приглашения главы Роскосмоса в гости

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Илон Маск не прошёл мимо приглашения главы Роскосмоса в гостиЖдём совместного чаепития?
Некоторое время назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в гости. Ответ от миллиардера не заставил себя ждать — он спросил, какой чай он предпочитает пить.
Соответствующий вопрос Маск оставил в своём Twitter-аккаунте, который он чаще всего использует для коммуникации, в том числе и неформальной. При этом Рогозин уже успел дать ответ. По словам чиновника, он предпочитает «индийский чай своей бабушки».
Напомним, что ранее в рамках интервью телеканалу CNN глава Роскосмоса признался в том, что его впечатлила растущая индустрия космического туризма в США. Вместе с тем он похвалил основателя SpaceX за то, что он успешно реализует свои идеи и мысли.
Также Рогозин заявил о желании обсудить с Масков «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как можно использовать космос для сохранения жизни на Земле».