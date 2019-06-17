Илон Маск не смог удалиться из Твиттера и сменил имя

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) написал в своём Twitter об удалении аккаунта. Однако после этого удалять он его не стал.

На момент написания новости, учётная запись Илона Маска всё ещё работает, но она переименована. Теперь имя пользователя Elon Musk заменено на Daddy DotCom. Свой поступок Маск не прокомментировал.

Возможности полностью удалить аккаунт в Twitter не предусмотрено, вместо можно деактивировать учётную запись. После этого страницу пользователя становится нельзя просматривать, а владельцу даётся 30 дней на восстановление профиля.

В апреле текущего года Маску запретили рассказывать о планах компании Tesla без письменного разрешения юристов компании. Запрет касается, в том числе, и его записей в Twitter. Соглашение о неразглашении предприниматель подписал с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.