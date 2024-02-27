Илон Маск не смог запустить Windows 11 на новый компьютер и обвинил в этом Microsoft

Причина банальна – система требует создания учетной записи Microsoft, что не понравилось Маску. «Это неприемлемо! Я не хочу давать Microsoft доступ к моему компьютеру!» – заявил миллиардер, призывая других пользователей к бойкоту такой политики.

Стоит отметить, что у пользователей есть способы обойти требования Microsoft. Существуют специальные программы, позволяющие установить Windows 11 без учетной записи.

Но Маск не сдается. Он считает, что Microsoft должна предоставить пользователям выбор: «Раньше у нас была возможность пропустить вход в систему. Почему Microsoft отняла эту возможность?»

Пока неясно, чем закончится эта история. Но одно ясно – Илон Маск не борется за себя, он борется за права пользователей. А вы что думаете? Стоит ли Microsoft отменить обязательную регистрацию для Windows 11?