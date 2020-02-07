Илон Маск не верил в успех собственного электропикапа Tesla Cybertruck

”Я не был уверен, что хоть кто-то купит Cybertruck. Я не знал, как много людей захотят его”, — рассказал Маск в рамках свежего подкаста.

При этом он также рассказал, что у него состоялся разговор с работниками и инженерами компании. Тогда глава Tesla сказал им всем, что в случае, если первый электропикап компании потерпит крах и станет неудачной идеей, то они всегда будут иметь возможность сделать их модель похожей на все остальные внедорожники.