Илон Маск объединился с главой Spotify против «абсурдных» правил магазина приложений iPhone и iPad

Эк назвал политику компании «абсурдной», а Маск указал на «серьёзную проблему масштабирования».

Началось же всё с того, что Twitter запустил функцию подписок для всех пользователей на своей платформе. В ответ на вопросы пользователей Маск пояснил, почему подписки активируются на iPhone медленнее, чем в веб-версии — все подписки должны быть одобрены Apple, что занимает дополнительное время.

И это связано с правилами App Store, которым должны следовать все приложения, предлагающие подписки на цифровой контент внутри приложения.

В свою очередь Даниэль Эк прокомментировал твит Маска и выразил своё недовольство правилами Apple. Глава Tesla согласился с ним, отметив, что это становится серьёзной проблемой масштабирования.