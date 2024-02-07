Илон Маск объединился с Тейлор Свифт для борьбы с преследующим их студентом

Действия Суини заключаются в том, что он ради «подпитки ряда аккаунтов в соцсетях» использует общедоступные данные о перемещениях самолётов со знаменитостями. Он выкладывает в соцсети едва ли не каждый перелёт, ранее Маска, а теперь и Свифт. Из-за этого, любой пользователь может увидеть перемещения этих людей в реальном времени.

Суини — студент Университета Центральной Флориды. Первое письмо от юристов Свифт он получил в декабре 2023 года. В письме сказано, что его аккаунты в социальных сетях причиняют «прямой и непоправимый вред, а также эмоциональный и физический стресс».

Юристы пригрозили «использовать любые средства правовой защиты», если Суини не прекратит «преследование и домогательства».

Но у студента своя логика: он выкладывает не просто перелёты знаменитостей, к тому же не только Маска и Свифт, а тех, у кого наибольший углеродный след от полётов.