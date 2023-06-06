Илон Маск обсудил с китайскими властями опасность ИИ

Илон Маск обсудил с китайскими властями опасность ИИА технология ведь и вправду не так уж и безопасна
Илон Маск поделился интересными подробностями своей встречи с китайскими властями. Произошло это в рамках разговора с Робертом Кеннеди-младшим, кандидатом на пост президента США в 2024 году.
Предприниматель сообщил о продуктивных дискуссиях, которые он провёл с властями Китая на тему регулирования искусственного интеллекта. Бизнесмен отметил, что Пекин планирует ввести меры для регулирования ИИ внутри страны.
Однако Маск также предупредил о возможных рисках, связанных с созданием слишком мощного суперинтеллекта, и подчеркнул, что это может представлять опасность для суверенитета страны.
Некоторое время назад миллиардер уже высказывал свои опасения относительно использования ИИ в военных целях. Он предсказал, что уже совсем скоро ИИ могут начать использовать по всему миру в первую очередь для разработки нового вооружения.