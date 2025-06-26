Илон Маск обсудил с президентом Ливана запуск Starlink в стране

Маск проявил интерес к телекоммуникационной сфере Ливана, особенно учитывая, что страна остается одной из самых отстающих в мире по скорости интернета. Президент выразил готовность рассмотреть возможность присутствия компаний Маска в Ливане и пригласил бизнесмена посетить страну.

Телефонные переговоры стали продолжением встречи, прошедшей несколькими неделями ранее в Бейруте. Тогда Аун и другие высокопоставленные чиновники провели переговоры с глобальным директором по лицензированию и развитию в Starlink. Встреча также проходила при участии посла США Лизы Джонсон.

Тем не менее, инициатива вызвала споры внутри Ливана. В стране доступ в интернет до сих пор обеспечивают исключительно государственные провайдеры и аффилированные с ними компании. Они активно выступают против выдачи лицензии Starlink и лоббируют сохранение текущей модели.