Илон Маск обвинил Apple в продвижении ChatGPT и ущемлении конкурентов

Опубликовано 12 августа 2025, 15:451 мин.
Илон Маск обвинил Apple в продвижении ChatGPT и ущемлении конкурентовМонополия в её лучшем виде
Илон Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства, заявив, что политика App Store ставит чат-бот Grok от его компании xAI в невыгодное положение по сравнению с ChatGPT от OpenAI. По словам Маска, Apple создаёт условия, при которых ни одна другая ИИ-компания не может занять первое место в магазине приложений. Он пообещал подать в суд.
Маск отметил, что ChatGPT — единственный чат-бот, попавший в раздел «Must-Have Apps» App Store, тогда как его приложения X и Grok туда не включены, несмотря на высокие позиции в рейтингах. Он считает это признаком предвзятости и связывает с партнёрством Apple и OpenAI, объявленным в июне 2024 года. В рамках сделки ChatGPT был встроен в iPhone, iPad и Mac.
Этот конфликт может перерасти в новое антимонопольное расследование, ведь Apple уже сталкивалась с похожими обвинениями из-за контроля над App Store и продвижения одних приложений за счёт других.
Пока Apple ситуацию не комментирует.