Илон Маск обвинил Apple в продвижении ChatGPT и ущемлении конкурентов

Маск отметил, что ChatGPT — единственный чат-бот, попавший в раздел «Must-Have Apps» App Store, тогда как его приложения X и Grok туда не включены, несмотря на высокие позиции в рейтингах. Он считает это признаком предвзятости и связывает с партнёрством Apple и OpenAI, объявленным в июне 2024 года. В рамках сделки ChatGPT был встроен в iPhone, iPad и Mac.

Этот конфликт может перерасти в новое антимонопольное расследование, ведь Apple уже сталкивалась с похожими обвинениями из-за контроля над App Store и продвижения одних приложений за счёт других.

Пока Apple ситуацию не комментирует.