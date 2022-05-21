Наука и технологии
Сегодня в 18:01
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Илон Маск обвинил руководство Twitter в продвижении фейковых новостей

И потребовал объяснений
Илон Маск на фоне сложного процесса приобретения соцсети Twitter потребовал от её руководства объяснений, почему кандидат от Демократической парти США Хилари Клинтон позволяла себе различные информационные вбросы, в том числе дезинформацию о якобы связях Дональда Трампа с Россией.
Илон Маск обвинил руководство Twitter в продвижении фейковых новостей

Маск заявил о том, что со стороны членов предвыборной кампании Клинтон был «обман», из-за чего под следствием находится связанный с демократами юрист Майкл Суссман.

С призывом ответить на эти вопросы Маск обратился к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу компании Виджае Гадде. «Параг Агравал и Виджая Гадде, что вы скажете на это?», — задал вопрос Илон Маск в своём аккаунте в Twitter.

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