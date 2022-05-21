Илон Маск обвинил руководство Twitter в продвижении фейковых новостей

Маск заявил о том, что со стороны членов предвыборной кампании Клинтон был «обман», из-за чего под следствием находится связанный с демократами юрист Майкл Суссман.

С призывом ответить на эти вопросы Маск обратился к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу компании Виджае Гадде. «Параг Агравал и Виджая Гадде, что вы скажете на это?», — задал вопрос Илон Маск в своём аккаунте в Twitter.