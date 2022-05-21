Илон Маск обвинил руководство Twitter в продвижении фейковых новостей

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Илон Маск обвинил руководство Twitter в продвижении фейковых новостейИ потребовал объяснений
Илон Маск на фоне сложного процесса приобретения соцсети Twitter потребовал от её руководства объяснений, почему кандидат от Демократической парти США Хилари Клинтон позволяла себе различные информационные вбросы, в том числе дезинформацию о якобы связях Дональда Трампа с Россией.
Маск заявил о том, что со стороны членов предвыборной кампании Клинтон был «обман», из-за чего под следствием находится связанный с демократами юрист Майкл Суссман.
С призывом ответить на эти вопросы Маск обратился к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу компании Виджае Гадде. «Параг Агравал и Виджая Гадде, что вы скажете на это?», — задал вопрос Илон Маск в своём аккаунте в Twitter.