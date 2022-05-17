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Илон Маск объяснил, почему решил снизить стоимость покупки TwitterХочет проверить количество ботов в соцсети
Илон Маск объяснил, почему решил снизить стоимость покупки Twitter. По его словам, ботов в соцсети в 4 раза больше, чем утверждает руководство.
После этого заявления Маска стоимость акций Twitter снизилась более чем на 8%, до $37,39. Предприниматель предложил вычислить количество ботов с помощью случайной выборки пользователей Twitter. По его мнению, это может быть более 90% активных пользователей в день.
Технический директор Twitter Параг Агравал сказал, что количество спам-аккаунтов за последний год были значительно ниже 5%. Аналитик предполагают, что ботов в соцсети порядка 9-15%.
«Чем больше вопросов я задаю, тем больше растут мои опасения. Они утверждают, что у них есть какая-то сложная методология, которую могут понять только они», — прокомментировал своё решение Маск на конференции All-In Summit 2022.