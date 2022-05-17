Илон Маск объяснил, почему решил снизить стоимость покупки Twitter

После этого заявления Маска стоимость акций Twitter снизилась более чем на 8%, до $37,39. Предприниматель предложил вычислить количество ботов с помощью случайной выборки пользователей Twitter. По его мнению, это может быть более 90% активных пользователей в день.

Технический директор Twitter Параг Агравал сказал, что количество спам-аккаунтов за последний год были значительно ниже 5%. Аналитик предполагают, что ботов в соцсети порядка 9-15%.

«Чем больше вопросов я задаю, тем больше растут мои опасения. Они утверждают, что у них есть какая-то сложная методология, которую могут понять только они», — прокомментировал своё решение Маск на конференции All-In Summit 2022.