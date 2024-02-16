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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 00:53
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Илон Маск объяснил покупку бывшего Twitter желанием продлить цивилизации жизнь

В этом он видит смысл
Одиозный миллиардер Илон Маск объяснил, зачем купил бывший Twitter, ныне — соцсеть Х.

Маск ответил на слова одного из подписчиков, что, возможно, приобретение этой соцсети в долгосрочной перспективе — самый важный поступок в жизни Маска. На это предприниматель ответил, что хотел «продлить жизнь цивилизации».

«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», — ответил владелец соцсети.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#социальная сеть
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#TWITTER
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#мир