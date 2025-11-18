Илон Маск объявил о выходе «передовой модели» ИИ Grok 4.1

Маск утверждает, что Grok 4.1 демонстрирует заметное повышение как скорости, так и качества своей работы по сравнению с предшественниками. Представители компании подчёркивают, что основная цель последнего обновления — повысить качество взаимодействия, более точно интерпретировать эмоциональный контекст и расширить возможности применения Grok в различных сценариях.

Теперь пользователи могут получить доступ к новой версии Grok через grok.com и grok.x.com, а также через мобильное приложение для Android и iOS.

Ранее Маск анонсировал разработку xAI ИИ-модели Grok 5. Маск называет Grok 4 Heavy самым интеллектуальным ИИ компании на сегодняшний день, но ожидает, что Grok 5 обеспечит значительный скачок во всех ключевых показателях производительности и «разума».

«Представляем Grok 4.1 — усовершенствованную модель, которая устанавливает новые стандарты разговорного интеллекта, эмоционального понимания и готовности помочь в реальной жизни. Grok 4.1 доступен бесплатно на сайтах Grok.com , Grok.x.com и в мобильных приложениях», — сообщили в xAI.