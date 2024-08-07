Илон Маск объявил «судебную войну» рекламодателям

Маск считает, что указанные компании и организации «системно незаконно бойкотируют» соцсеть. Это в своём сообщении подчеркнула генеральный директор Х Линда Яккарино. Маск подтвердил подачу иска и прямо заявил, что всем брендам, которые участвуют в травле соцсети, объявлена по-настоящему «судебная война».

Иск соцсети направлен в окружной суд США Северного округа Техаса. «Это антимонопольный иск, связанный с групповым бойкотом конкурирующими рекламодателями одной из самых популярных социальных медиаплатформ в США... Обеспокоенные тем, что Twitter может отклониться от определённых стандартов безопасности бренда для рекламы на платформах социальных сетей, установленных GARM, участники заговора предприняли коллективные действия, чтобы заставить Twitter придерживаться этих стандартов путём бойкота», — сказано в иске.

«Мы пробовали мир в течение 2 лет, теперь это война», — написал Маск.