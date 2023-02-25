Илон Маск оценил функцию ластика в Google Фото едким юмором

Функция Magic Eraser позволяет редактировать фотографии путём удаления из кадра случайно попавших людей. Так, на фото презентации функции сначала показаны нескольких взрослых и детей, а после редактирования снимка на нём осталась одна девочка, смотрящая в сторону горизонта.

Маск подшутил над Google словами «Сталину бы понравилась эта функция», которую он опубликовал в своём Twitter. В качестве иллюстрации он показал фото Сталина с начальником НКВД Ежовым, Молотовым, Ворошиловым, прогуливающихся на набережной.

Принято считать, что это фото отретушировали: в кадре остались все, кроме Ежова.