Илон Маск оценил одну из станций метро в Санкт-Петербурге

21:36, 20 октября 2023
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Илон Маск оценил одну из станций метро в Санкт-ПетербургеСогласившись с постом в соцсети
Илон Маск согласился с постом редакции портала Culture Critic в соцсети Х о том, как должны выглядеть станции метро.
© Alex 'Florstein' Fedorov / Wikimedia Commons
В сообщении говорилось о станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. «Так должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — сообщили авторы поста.
Маск поставил смайл, который означает полное согласие со сказанным. Комментарий бизнесмена стал самым популярным к посту Culture Critic.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: