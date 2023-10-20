Илон Маск оценил одну из станций метро в Санкт-Петербурге

В сообщении говорилось о станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. «Так должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — сообщили авторы поста.

Маск поставил смайл, который означает полное согласие со сказанным. Комментарий бизнесмена стал самым популярным к посту Culture Critic.