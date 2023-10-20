Наука и технологии
21:36, 20 октября 2023
1 мин.

Илон Маск оценил одну из станций метро в Санкт-Петербурге

Согласившись с постом в соцсети

Илон Маск согласился с постом редакции портала Culture Critic в соцсети Х о том, как должны выглядеть станции метро.

Илон Маск оценил одну из станций метро в Санкт-Петербурге

© Alex 'Florstein' Fedorov / Wikimedia Commons

В сообщении говорилось о станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. «Так должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — сообщили авторы поста.

Маск поставил смайл, который означает полное согласие со сказанным. Комментарий бизнесмена стал самым популярным к посту Culture Critic.

Новости партнеров
Новости партнеров