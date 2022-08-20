Илон Маск огорчился долгой разработкой мозговых чипов своей компанией Neuralink

В связи с этим Маск обратился к своему прямому конкуренту, основателю и гендиректору компании Synchron Томасу Оксли.

Synchron известна тем, что за недолгое время своего существования, с 2016 года, добилась значительных успехов в разработке и внедрении мозговых нейроинтерфейсов. В 2021 году компания впервые имплантировала чип в мозг парализованному пациенту без трепанации. Позже чипы были успешно внедрены четверым людям в Австралии.

Отмечается, что Synchron разрабатывает чипы для помощи парализованным людям, чтобы они могли управлять цифровыми устройствами в одиночку.

Компания Маска смогла вживить чипы, со вскрытием черепа, только обезьянам и свиньям. Это и сподвигло предпринимателя встретиться с конкурентом. Но какие-либо детали переговоров пока не известны.