Илон Маск опубликовал график, опровергающий существование инопланетян

Самое интересное, что далеко не все пользователи соцсети согласились с позицией миллиардера. Также нашлись и те, кто откровенно высмеял его аргумент.

Так, например, пользователь под ником Lex Fridman подметил, что именно такого твита и стоило бы ожидать от самих инопланетян.

Напомним, что Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что не верит в столкновение людей с инопланетными цивилизациями. В качестве причины недоверия он как раз называл сомнительное качество записей таких столкновений.