Наука и технологии
Сегодня в 12:56
Илон Маск опубликовал видео с обезьянкой, играющей в видеоигру силой мысли
Удивительно, до чего дошли современные технологии
В начале года Илон Маск рассказал о том, что его компания Neuralink создала нейрочип. С его помощью исследователи сумели научить обезьянку играть в видеоигру при помощи силы мысли. Сейчас же на канале стартапа появилась видеодемонстрация процесса.
По словам представителей компании, в ролике 9-летняя макака играет в Pong без использования традиционных контроллеров. Вместо них она использует собственные мысли, пишет The Verge.
Что интересно, прежде чем использовать их для управления, учёные натренировали разработку Neuralink на мозговой активности обезьяны в процессе более традиционного гейминга — при помощи джойстика.
По словам Маска, в будущем технологии Neuralink планируется использовать для помощи разным слоям населения, в том числе и парализованным людям.