Илон Маск опубликовал видео с обезьянкой, играющей в видеоигру силой мысли

По словам представителей компании, в ролике 9-летняя макака играет в Pong без использования традиционных контроллеров. Вместо них она использует собственные мысли, пишет The Verge.

Что интересно, прежде чем использовать их для управления, учёные натренировали разработку Neuralink на мозговой активности обезьяны в процессе более традиционного гейминга — при помощи джойстика.

По словам Маска, в будущем технологии Neuralink планируется использовать для помощи разным слоям населения, в том числе и парализованным людям.