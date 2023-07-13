Илон Маск основал новую компанию по созданию искусственного интеллекта, будучи одним из главных критиков технологии

Данный шаг вызывает повышенный интерес, учитывая, что Маск ранее выступал как один из критиков данной технологии и выражал опасения относительно её потенциальных последствий для человечества.

xAI объединяет команду опытных специалистов, ранее работавших в таких компаниях, как DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research и Tesla. Однако, пока подробности о конкретных проектах исследований корпорации не раскрываются.

Маск сообщил, что главной амбициозной целью xAI является «понимание истинной природы Вселенной». Он также отметил, что более подробная информация о компании будет представлена в прямом эфире в Twitter.

Интересно отметить, что выбор даты запуска компании, 21 ноября, связан с числом 42, которое является ответом суперкомпьютера на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего сущего» из книги Дугласа Адамса «Путеводитель автостопщика по Галактике».

Маск подчеркнул важность правильно заданных вопросов и цитировал Адамса, отмечая, что ответ может быть проще, если вопрос сформулирован правильно.