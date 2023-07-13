Илон Маск основал новую компанию по созданию искусственного интеллекта, будучи одним из главных критиков технологии

Илон Маск основал новую компанию по созданию искусственного интеллекта, будучи одним из главных критиков технологииЦели у него амбициозные
Илон Маск официально объявил о создании новой компании xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта.
Данный шаг вызывает повышенный интерес, учитывая, что Маск ранее выступал как один из критиков данной технологии и выражал опасения относительно её потенциальных последствий для человечества.
xAI объединяет команду опытных специалистов, ранее работавших в таких компаниях, как DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research и Tesla. Однако, пока подробности о конкретных проектах исследований корпорации не раскрываются.
Маск сообщил, что главной амбициозной целью xAI является «понимание истинной природы Вселенной». Он также отметил, что более подробная информация о компании будет представлена в прямом эфире в Twitter.
Интересно отметить, что выбор даты запуска компании, 21 ноября, связан с числом 42, которое является ответом суперкомпьютера на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего сущего» из книги Дугласа Адамса «Путеводитель автостопщика по Галактике».
Маск подчеркнул важность правильно заданных вопросов и цитировал Адамса, отмечая, что ответ может быть проще, если вопрос сформулирован правильно.