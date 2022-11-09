Илон Маск отказался от доли в Tesla почти на $4 млрд

Таким образом он сократил свою долю в Tesla на доли процента — с 14,7% до 14,1%.

После продажи акций Маск заявил в Twitter, что пока больше не планирует реализовывать акции. С чем связана продажа, он не уточнил.

Как отмечается, на данный момент предприниматель владеет 465,1 млн акций в своём автоконцерне Tesla.