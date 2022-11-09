Илон Маск отказался от доли в Tesla почти на $4 млрд

17:50, 09 ноября 2022
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Илон Маск отказался от доли в Tesla почти на $4 млрдХотя его влияние особо не изменилось
Стало известно, что Илон Маск за три дня продал акции своей автомобилестроительной компании Tesla на $3,95 млрд, по $189,58-219,9 за бумагу.
Таким образом он сократил свою долю в Tesla на доли процента — с 14,7% до 14,1%.
После продажи акций Маск заявил в Twitter, что пока больше не планирует реализовывать акции. С чем связана продажа, он не уточнил.
Как отмечается, на данный момент предприниматель владеет 465,1 млн акций в своём автоконцерне Tesla.