Наука и технологии
17:50, 09 ноября 2022
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Илон Маск отказался от доли в Tesla почти на $4 млрд

Хотя его влияние особо не изменилось

Стало известно, что Илон Маск за три дня продал акции своей автомобилестроительной компании Tesla на $3,95 млрд, по $189,58-219,9 за бумагу.

Илон Маск отказался от доли в Tesla почти на $4 млрд

Таким образом он сократил свою долю в Tesla на доли процента — с 14,7% до 14,1%.

После продажи акций Маск заявил в Twitter, что пока больше не планирует реализовывать акции. С чем связана продажа, он не уточнил.

Как отмечается, на данный момент предприниматель владеет 465,1 млн акций в своём автоконцерне Tesla.

Источник фото:Cnbc.com
Источник:CNBC
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