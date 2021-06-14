Наука и технологии
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Илон Маск отказался продавать Tesla за биткоины, пока криптовалюта не станет "экологически чистой"

Никакой нефти и угля
Добыча биткоина, по словам основателя Tesla, пока слишком сильно зависит от исчерпаемых природных ресурсов

Tesla сможет вернуться к продажам своих автомобилей за первую криптовалюту только в том случае, если хотя бы половина энергии, которая затрачивается при майнинге, будет "чистой". Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Напомним, что совсем недавно президент Сальвадора Найиб Букеле поручил запустить процесс строительства полноценного майнинг-центра с обеспечением подачи электроэнергии с геотермальной станции. Ее планируют построить в зоне вулканической активности.