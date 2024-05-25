Илон Маск открестился от помощи России в работе спутниковой системы Starlink

Маск, чья спутниковая система используется ВСУ, отрицательно ответил на любые подозрения о помощи России и заявил, что SpaceX применяет значительные усилия и тратит огромные ресурсы для борьбы с глушением Starlink российскими средствами РЭБ.

По словам Маска, Starlink — единственная система, которая является исключением; российские силы глушат любые системы, кроме Starlink.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьёзная проблема», — заявил Маск.