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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 18:32
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Илон Маск открестился от помощи России в работе спутниковой системы Starlink

И рассказал, что борется с российскими глушилками
Илон Маск прокомментировал в соцсети Х многочисленные подозрения в отношении него о помощи России в работе спутниковых терминалов Starlink и глушении их работы на Украине.
Илон Маск открестился от помощи России в работе спутниковой системы Starlink
© By U.S. Air Force / Trevor Cokley / Wikimedia Commons

Маск, чья спутниковая система используется ВСУ, отрицательно ответил на любые подозрения о помощи России и заявил, что SpaceX применяет значительные усилия и тратит огромные ресурсы для борьбы с глушением Starlink российскими средствами РЭБ.

По словам Маска, Starlink — единственная система, которая является исключением; российские силы глушат любые системы, кроме Starlink.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьёзная проблема», — заявил Маск.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#спутник
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#Starlink
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#СВО
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#Илон Маск
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#ВСУ
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#РЭБ