Воспользоваться ИИ могут только подписчики Premium Plus за $16 в месяц. При этом доступ открылся не всем сразу, компания будет открывать чат-бот постепенно. Те пользователи, кому доступ открыт, говорят, что Grok умеет «отвечать с юмором на острые вопросы».

К примеру, один из пользователей попросил Grok провести несложные расчёты — 4+5. Когда бот дал верный ответ, пользователь сказал, что его жена считает правильным «12». Тогда Grok с юмором написал, что пусть тогда будет 12 — потому что «со счастливой женой и жизнь счастливая».

Пользователи говорят, что бот очень гибок в диалоге и в целом хвалят нейросеть.