Илон Маск открыл исходный код своего чат-бота на базе ИИ Grok

314-миллиардная модель теперь доступна для свободного использования, модификации и распространения под лицензией Apache 2.0. Цель – ускорить развитие и внедрение ИИ. Grok ранее был доступен только в социальной сети X по платной подписке X Premium+.

Открытие исходного кода даёт разработчикам, компаниям и энтузиастам по всему миру возможность использовать возможности этой продвинутой языковой модели.

В релиз включены веса модели, архитектура сети, документация и код. Однако исходные данные для обучения и доступ к потокам данных в реальном времени, которые давали платной версии преимущество, не предоставлены.

Grok, названный в честь термина из «Автостопом по галактике» Дугласа Адама, позиционируется как более открытая и юмористическая альтернатива ChatGPT от OpenAI.