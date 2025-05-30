Илон Маск отправит гуманоидного робота на Марс

В настоящий момент в Техасе строится новая фабрика, которая должна стать центром массовой сборки кораблей. Маск заявил, что цель — выпускать до тысячи кораблей Starship в год, чтобы успеть к «окнам» между Землей и Марсом, когда расстояние между планетами минимально.

Также он поделился деталями об улучшенной версии спутников Starlink третьего поколения, которые теперь будут размером с пассажирский самолет и выпускаться в количестве до 10 тысяч в год. Ракеты будут оснащены новыми двигателями Raptor 3, которые протестированы более 300 раз и не требуют тяжелой теплозащиты снизу.

Особое внимание уделено быстрой повторной эксплуатации. Маск рассчитывает, что в будущем первая ступень сможет возвращаться на стартовую площадку через несколько минут после запуска, проходить дозаправку за полчаса и снова взлетать — теоретически каждый час.

Заправка корабля топливом на орбите, ранее запланированная на 2025 год, теперь перенесена на 2026. Это важная технология и для программы NASA Artemis по возвращению людей на Луну. SpaceX также планирует вернуть верхнюю ступень, поймав ее с помощью башни.