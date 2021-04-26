Илон Маск отправит людей на Луну в 2024 году

Пост с подтверждением этой информации миллиардер опубликовал в своём Twitter-аккаунте, передаёт SlashGear. Что интересно, проект отправки людей на Луну — это совместное «детище» SpaceX и космического агентства NASA.

Более того, ранее Маск уже заявлял о планах высадить людей естественный спутник Земли. Но то было сделано в 2019 году, во времена президентства Трампа. После поражения последнего, многие эксперты выступили с предположением, что глава SpaceX изменит сроки проекта. Но, как оказалось, все планы остаются в силе.

Для отправки людей на Луну планируется использоваться Starship.