Наука и технологии
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Илон Маск отправит людей на Луну в 2024 году
И использует для этих целей новейший корабль Starship
В 2024 году космическая отрасль будет богата на события. Мало того, что китайские власти намерены построить лунную базу, так ещё и Илон Маск хочет отправить людей на спутник в том же 2024-м.
Пост с подтверждением этой информации миллиардер опубликовал в своём Twitter-аккаунте, передаёт SlashGear. Что интересно, проект отправки людей на Луну — это совместное «детище» SpaceX и космического агентства NASA.
Более того, ранее Маск уже заявлял о планах высадить людей естественный спутник Земли. Но то было сделано в 2019 году, во времена президентства Трампа. После поражения последнего, многие эксперты выступили с предположением, что глава SpaceX изменит сроки проекта. Но, как оказалось, все планы остаются в силе.
Для отправки людей на Луну планируется использоваться Starship.