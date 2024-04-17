Илон Маск отреагировал на публикацию о создании многоразовой российской «Амур-СПГ»

ArsTechnica сослалась на слова главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о том, что «Амур-СПГ» можно будет использовать до 100 раз, и в этом будет заключаться превосходство российской ракеты, поскольку первая ступень Falcon 9 может запускаться только в пределах 10 раз.

Но автор материала, обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер подчеркнул, что на самом деле первая ступень Falcon 9 запускалась уже 20 раз.

Маск отреагировал на материал и слова Юрия Борисова и лаконично прокомментировал: «Пусть продемонстрируют».