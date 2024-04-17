Опубликовано 17 апреля 2024, 19:49
1 мин.
Илон Маск отреагировал на публикацию о создании многоразовой российской «Амур-СПГ»Отозвался, судя по тону, критически
Илон Маск отреагировал на материал издания ArsTechnica о планах «Роскосмоса» разработать многоразовую ракету «Амур-СПГ», которая должна превзойти носитель SpaceX Falcon 9.
ArsTechnica сослалась на слова главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о том, что «Амур-СПГ» можно будет использовать до 100 раз, и в этом будет заключаться превосходство российской ракеты, поскольку первая ступень Falcon 9 может запускаться только в пределах 10 раз.
Но автор материала, обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер подчеркнул, что на самом деле первая ступень Falcon 9 запускалась уже 20 раз.
Маск отреагировал на материал и слова Юрия Борисова и лаконично прокомментировал: «Пусть продемонстрируют».
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков