Илон Маск ответил на обвинения в адрес автопилота Tesla

Илон Маск ответил на обвинения в адрес автопилота TeslaВ интервью журналу Time
“Даже если вы спасете 90% жизней, те 10%, которые вы не спасете, подадут на вас в суд”, - сказал Маск в интервью Time, отметив, что из месяца в месяц он наблюдает улучшение возможностей автономного вождения Tesla.
Я думаю, это одна из тех вещей, когда вы не получите вознаграждение за спасенные жизни, но вас определенно будут винить за жизни, которые вы не спасли
Комментарии Маска звучат в тот момент, когда компания Tesla продолжает сталкиваться с юридическими проблемами в связи со своей технологией автономного вождения, которая была связана с 12 авариями, начиная с 2018 года. Некоторые водители Tesla подали в суд из-за аварий со смертельным исходом, в то время как другие подали в суд на компанию за якобы искаженное представление информации и использование обманчивого маркетинга для своих услуг Autopilot и Full Self-Driving.