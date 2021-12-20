Наука и технологии
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Илон Маск ответил на обвинения в адрес автопилота Tesla

В интервью журналу Time
Илон Маск, недавно названный журналом Time человеком года, встретился с главным редактором Time Эдвардом Фельзенталем, чтобы рассказать о своей работе, в том числе о возросшем внимании к авариям, вызванными автопилотами Tesla.
Илон Маск ответил на обвинения в адрес автопилота Tesla

Даже если вы спасете 90% жизней, те 10%, которые вы не спасете, подадут на вас в суд”, - сказал Маск в интервью Time, отметив, что из месяца в месяц он наблюдает улучшение возможностей автономного вождения Tesla.

Я думаю, это одна из тех вещей, когда вы не получите вознаграждение за спасенные жизни, но вас определенно будут винить за жизни, которые вы не спасли

Илон Маск
Генеральный директор компании "SpaceX"

Комментарии Маска звучат в тот момент, когда компания Tesla продолжает сталкиваться с юридическими проблемами в связи со своей технологией автономного вождения, которая была связана с 12 авариями, начиная с 2018 года. Некоторые водители Tesla подали в суд из-за аварий со смертельным исходом, в то время как другие подали в суд на компанию за якобы искаженное представление информации и использование обманчивого маркетинга для своих услуг Autopilot и Full Self-Driving.

Источник: Business insider
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