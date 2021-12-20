Илон Маск ответил на обвинения в адрес автопилота Tesla

Комментарии Маска звучат в тот момент, когда компания Tesla продолжает сталкиваться с юридическими проблемами в связи со своей технологией автономного вождения, которая была связана с 12 авариями, начиная с 2018 года. Некоторые водители Tesla подали в суд из-за аварий со смертельным исходом, в то время как другие подали в суд на компанию за якобы искаженное представление информации и использование обманчивого маркетинга для своих услуг Autopilot и Full Self-Driving.