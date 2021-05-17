Илон Маск ответил на вызов на бой от бойца UFC

Маск не стал отсиживаться молча и написал пост в своём Twitter-аккаунте. В нём бизнесмен попросил прощения у бойца за задержку и пообещал доставить авто в ближайшее время.

Напомним, что ранее предприниматель заявил о кооперации с командой мемной криптовалюты Dogecoin. Миллиардер тогда заявил, что хочет помочь разработчикам увеличить скорость транзакций.

При этом от биткоина он наоборот открестился, назвав криптовалюту «не экологичной». Из-за этого цена цифровых денег совершила рекордное за последние несколько месяцев падение.