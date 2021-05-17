Наука и технологии
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Илон Маск ответил на вызов на бой от бойца UFC
Решив вопрос по справедливости
Несколько дней назад боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш в шутку вызвал главу Tesla Илона Маска на бой. В дальнейшем стало ясно, что сделал он это из-за того, что автопроизводитель задерживает доставку его электрокара.
Маск не стал отсиживаться молча и написал пост в своём Twitter-аккаунте. В нём бизнесмен попросил прощения у бойца за задержку и пообещал доставить авто в ближайшее время.
Напомним, что ранее предприниматель заявил о кооперации с командой мемной криптовалюты Dogecoin. Миллиардер тогда заявил, что хочет помочь разработчикам увеличить скорость транзакций.
При этом от биткоина он наоборот открестился, назвав криптовалюту «не экологичной». Из-за этого цена цифровых денег совершила рекордное за последние несколько месяцев падение.