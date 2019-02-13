Илон Маск ответил по-русски на мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

Среди российских пользователей в прошлом году вошёл в моду мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Про него время от времени вспоминают и сейчас. Официальный аккаунт в Twitter телеканала НТВ выложил небольшой видеоролик о старых «жигулях», модифицированных для езды задом наперёд, с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?» на английском.

Каково же было удивление читателей НТВ, когда Илон Маск со своего официального аккаунта Twitter не только ответил на твит телеканала, но и ответил на него по-русски. Он ответил: «Хаха офигенно».

Конечно, вряд ли можно подозревать Маска в знании русского языка и отслеживании российских мемов. Скорее всего, он воспользовался автоматическим переводчиком.