Илон Маск перенес презентацию роботакси Tesla с августа на октябрь 2024 года

В своём заявлении в социальной сети X он указал на необходимость внесения изменений в переднюю часть электромобиля, а также подготовки «некоторых других новых вещей», подробности которых пока не раскрыты.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Tesla решила отложить презентацию, чтобы успеть собрать дополнительные прототипы и переработать некоторые элементы автомобиля.

В апреле Маск заявлял о планах представить роботакси 8 августа. В тот же день Reuters сообщило, что компания отказалась от проекта бюджетного электромобиля за $25 000, сосредоточившись на разработке роботакси. Однако Маск опроверг это сообщение.

Недавно в Tesla произошли масштабные сокращения, затронувшие более 10% из 140-тысячного персонала. Также из компании ушли два топ-менеджера, а Маск подчеркнул необходимость сокращения затрат и численности персонала.