Илон Маск перенёс запуск платной верификации в Twitter на неопределённый срок

Twitter Blue должна была стартовать 29 ноября, но на данный момент дата запуска подписки неизвестна, потому что в соцсети продолжается активная регистрация пародийных и фейковых аккаунтов.

Также Маск отметил, что, скорее всего, цвет галочек, подтверждающих верификацию, будет отличаться для компаний и физических лиц.