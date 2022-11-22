Наука и технологии
17:54, 22 ноября 2022
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Илон Маск перенёс запуск платной верификации в Twitter на неопределённый срок

Соцсеть всё ещё донимают фейковые аккаунты

Илон Маск в своём профиле Twitter сообщил, что запуск платной подписки на верификацию Twitter Blue перенесён с запланированной даты на неопределённый срок.

Илон Маск перенёс запуск платной верификации в Twitter на неопределённый срок

Twitter Blue должна была стартовать 29 ноября, но на данный момент дата запуска подписки неизвестна, потому что в соцсети продолжается активная регистрация пародийных и фейковых аккаунтов.

Также Маск отметил, что, скорее всего, цвет галочек, подтверждающих верификацию, будет отличаться для компаний и физических лиц.

Источник фото:Яdnet.com
Источник:RB.RU
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