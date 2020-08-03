Илон Маск планирует наладить связь между компьютером и человеческим мозгом

Издание The Independent опубликовало материал, в котором сообщается, что ключевой целью данного стартапа, как отметил сам Илона Маска, является налаживание связи между компьютером и человеческим мозгом. Так, благодаря реализуемому стартапом мозговому чипу, пользователи смогут передавать музыку прямо в мозг. Кроме того, устройство позволит контролировать уровень гормонов в организме.

Согласно опубликованным данным, с помощью чипа люди смогут “выключить” тревогу или же сфокусироваться на мыслях. Примечательно также, что технология позволит активировать выработку окситоцина, серотонина и прочих химических веществ. По словам Маска, чип позволит людям с повреждениями мозга вернуть подвижность конечностей.