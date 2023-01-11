Илон Маск побил мировой рекорд по потере личного состояния и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Об этом заявило сообщество Книги рекордов Гиннесса. До Маска рекорд «поставил» японский предприниматель, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон, потерявший в 2000 году $58,6 млрд личного состояния.

Маска записали в рекордсмены в силу потери $183 млрд всего за год. Данные были взяты из рейтингов Forbes.

«Илон Маск (ЮАР) официально побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории», — сказано в заявлении Книги рекордов Гиннесса.