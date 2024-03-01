Илон Маск подал иск против OpenAI

Маск, один из первых поддержавших OpenAI, утверждает, что Альтман и Брокман убедили его помочь основать и финансировать стартап в 2015 году с обещанием, что он будет некоммерческой организацией, сосредоточенной на противодействии конкурентному угрозе со стороны Google.

Иск утверждает, что OpenAI сменила свою некоммерческую модель на коммерческую, сосредотачиваясь на коммерциализации своих исследований по AGI с Microsoft, самой ценной компанией в мире. Маск требует, чтобы OpenAI соблюдала свою первоначальную миссию и воздерживалась от монетизации технологий, разработанных в рамках некоммерческой деятельности.

Судебное разбирательство касается последней языковой модели OpenAI, GPT-4, которую Маск считает AGI. Он утверждает, что OpenAI и Microsoft неправомерно лицензировали GPT-4, несмотря на соглашение, в соответствии с которым AGI OpenAI должен оставаться некоммерческим и предназначенным для человечества.

Маск требует, чтобы суд решил, что ИИ-системы, такие как GPT-4 и другие передовые модели в разработке, представляют собой искусственный общий интеллект, выходящий за рамки лицензионных соглашений. Он также запрашивает судебный приказ о принудительных мерах, в том числе восстановлении пожертвований на исследования, если суд признает, что теперь OpenAI действует в частных интересах.