Илон Маск поддержал идею отказа от криптовалютных платформ

По словам Маска, пока ключи от кошелька не в руках у пользователя, нельзя считать, что эти активы принадлежат ему. Он отметил, что при покупке криптовалюты через такие платформы, как Binance или Coinbase, пользователи не являются владельцами ключей. Более того, у них также нет виртуального кошелька с ключами. Плюсами таких платформ можно назвать удобную рабочую среду, однако ни о каком хранении и защите ключей речи не идет.

Помимо прочего Маск выступил “за” идею отказа от подобных платформ. К слову, подобными сервисами на данный момент пользуются порядка миллионов владельцев криптовалюты.