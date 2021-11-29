Илон Маск поддержал идею отказа от криптовалютных платформ

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Илон Маск поддержал идею отказа от криптовалютных платформCoinbase, Binance и других
Илон Маск рассказал о минусах криптовалютных платформ и поддержал идею отказа от них. Так, по мнению главы Tesla и SpaceX, владельцы криптовалют должны сами хранить свои “ключи”, не имея зависимость от Coinbase, Binance и других бирж.
По словам Маска, пока ключи от кошелька не в руках у пользователя, нельзя считать, что эти активы принадлежат ему. Он отметил, что при покупке криптовалюты через такие платформы, как Binance или Coinbase, пользователи не являются владельцами ключей. Более того, у них также нет виртуального кошелька с ключами. Плюсами таких платформ можно назвать удобную рабочую среду, однако ни о каком хранении и защите ключей речи не идет.
Помимо прочего Маск выступил “за” идею отказа от подобных платформ. К слову, подобными сервисами на данный момент пользуются порядка миллионов владельцев криптовалюты.
Источник: futurism