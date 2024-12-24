Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 07:22
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Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от Google

Получилось и вправду впечатляюще
Илон Маск поделился короткометражным фильмом «Ограбление» (The Heist), полностью созданным ИИ.
Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от Google
© YouTube

Уникальность проекта заключается в том, что все визуальные элементы сгенерированы с помощью нейросети Google Veo 2, которая преобразует текстовые описания в видео.

Авторы картины не использовали камеры, декорации или актёров — все кадры были полностью генерированы ИИ.

Единственное, что осталось за людьми — это звуковое сопровождение, включая музыку и монтаж.

Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от Google
© YouTube

Однако эксперты отмечают, что уже в ближайшем будущем даже эти задачи смогут выполнять алгоритмы.

Вполне вероятно, что искусственный интеллект в скором времени сможет самостоятельно создавать фильмы «от и до» — начиная с написания сценария и заканчивая финальными правками.