Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от Google

Опубликовано 24 декабря 2024, 07:221 мин.
Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от GoogleПолучилось и вправду впечатляюще
Илон Маск поделился короткометражным фильмом «Ограбление» (The Heist), полностью созданным ИИ.
Уникальность проекта заключается в том, что все визуальные элементы сгенерированы с помощью нейросети Google Veo 2, которая преобразует текстовые описания в видео.
Авторы картины не использовали камеры, декорации или актёров — все кадры были полностью генерированы ИИ.
Единственное, что осталось за людьми — это звуковое сопровождение, включая музыку и монтаж.
Однако эксперты отмечают, что уже в ближайшем будущем даже эти задачи смогут выполнять алгоритмы.
Вполне вероятно, что искусственный интеллект в скором времени сможет самостоятельно создавать фильмы «от и до» — начиная с написания сценария и заканчивая финальными правками.