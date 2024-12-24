Илон Маск поделился короткометражкой, сгенерированной ИИ от Google

Уникальность проекта заключается в том, что все визуальные элементы сгенерированы с помощью нейросети Google Veo 2, которая преобразует текстовые описания в видео.

Авторы картины не использовали камеры, декорации или актёров — все кадры были полностью генерированы ИИ.

Единственное, что осталось за людьми — это звуковое сопровождение, включая музыку и монтаж.