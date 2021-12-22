Наука и технологии
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Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей Tesla

Однако доступен он будет не везде
Компания Tesla объявила о подарке для всех любителей ранних поездок – бесплатная зарядка автомобиля на определенных станциях Supercharger в период с 7 вечера до 10 утра.
Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей Tesla

Это объявление сделано перед началом сезона праздничных поездок в США, когда около 100 миллионов американцев отправятся в дорогу, чтобы навестить родственников или друзей. Для водителей автомобилей Tesla это также может означать задержки на станциях Supercharger, поскольку страна все еще продолжает развивать свою “зарядную” инфраструктуру.

Решение Tesla по борьбе с перегрузками в этом году заключается в предложении бесплатной зарядки в непиковое время. Это предложение доступно только на 75 станциях зарядки из примерно 1 400 станций Tesla Supercharger в США.

Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей Tesla

Большинство станций, на которые можно рассчитывать, расположены в Калифорнии, на которую приходится более половины всех регистраций Tesla в США. На станциях Supercharger в этом штате часто образуются длинные очереди, время ожидания на которых может быть более двух часов.

Акция продлится с 23 по 26 декабря этого года.

Источник: The Verge
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