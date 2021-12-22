Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей Tesla

Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей TeslaОднако доступен он будет не везде
Это объявление сделано перед началом сезона праздничных поездок в США, когда около 100 миллионов американцев отправятся в дорогу, чтобы навестить родственников или друзей. Для водителей автомобилей Tesla это также может означать задержки на станциях Supercharger, поскольку страна все еще продолжает развивать свою “зарядную” инфраструктуру.
Решение Tesla по борьбе с перегрузками в этом году заключается в предложении бесплатной зарядки в непиковое время. Это предложение доступно только на 75 станциях зарядки из примерно 1 400 станций Tesla Supercharger в США.
Большинство станций, на которые можно рассчитывать, расположены в Калифорнии, на которую приходится более половины всех регистраций Tesla в США. На станциях Supercharger в этом штате часто образуются длинные очереди, время ожидания на которых может быть более двух часов.
Акция продлится с 23 по 26 декабря этого года.