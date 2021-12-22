Илон Маск подготовил новогодний подарок для всех водителей Tesla

Это объявление сделано перед началом сезона праздничных поездок в США, когда около 100 миллионов американцев отправятся в дорогу, чтобы навестить родственников или друзей. Для водителей автомобилей Tesla это также может означать задержки на станциях Supercharger, поскольку страна все еще продолжает развивать свою “зарядную” инфраструктуру.



Решение Tesla по борьбе с перегрузками в этом году заключается в предложении бесплатной зарядки в непиковое время. Это предложение доступно только на 75 станциях зарядки из примерно 1 400 станций Tesla Supercharger в США.