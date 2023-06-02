Илон Маск подтвердил слухи о переименовании Twitter

17:48, 02 июня 2023
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Илон Маск подтвердил слухи о переименовании TwitterНовое название будет состоять всего из одной буквы
Илон Маск ранее заявлял о возможном ребрендинге соцсети Twitter и даже провёл шуточный эксперимент по смене логотипа ресурса с птицы на собаку породы сиба-ину, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin.
На днях Маск подтвердил информацию о том, что Twitter ждёт переименование. По словам предпринимателя, соцсеть может получить название «Х».
Когда это произойдёт, точного ответа пока нет.