Илон Маск подтвердил своё мнение о замене ИИ рабочих мест людей по всему миру

По мнению Маска, ИИ создаст такие условия жизни, что людям буквально не придётся работать — выполнять свои стандартные функции в любой сфере — от тяжёлой промышленности и микроэлектроники до офисной работы. Потому что архитектура жизни будет построена на полном достатке и общество будет существовать не за счёт денег и, соответственно, необходимости работать.

Маск уверен, что технологии ИИ и будут основным поставщиком необходимых людям товаров и услуг. Но как человек сможет существовать в этом утопическом социуме, Маск, похоже, не знает и сам.