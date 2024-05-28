Илон Маск подтвердил своё мнение о замене ИИ рабочих мест людей по всему миру

Опубликовано 28 мая 2024, 22:30
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Илон Маск подтвердил своё мнение о замене ИИ рабочих мест людей по всему мируНо, как люди будут существовать, — вопрос открытый
Илон Маск в ходе технологической конференции, проводимой в рамках выставки VivaTech 2024 в Париже, подтвердил свои слова о том, что ИИ лишит человека его рабочего места (рабочего пространства) в привычном смысле этого слова.
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По мнению Маска, ИИ создаст такие условия жизни, что людям буквально не придётся работать — выполнять свои стандартные функции в любой сфере — от тяжёлой промышленности и микроэлектроники до офисной работы. Потому что архитектура жизни будет построена на полном достатке и общество будет существовать не за счёт денег и, соответственно, необходимости работать.
Маск уверен, что технологии ИИ и будут основным поставщиком необходимых людям товаров и услуг. Но как человек сможет существовать в этом утопическом социуме, Маск, похоже, не знает и сам.
Источник:The New York Post
Автор:Андрей Кадуков