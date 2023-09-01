Илон Маск поиздевался над возрастом президента США Байдена

В своём свежем посте в X (ранее известной как Twitter), он прокомментировал видео с Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев в сенате, который "завис" во время интервью.

«Макконнелл и Байден могли бы пройти пробы на роль Хранителя склепа [героя телесериала «Байки из склепа»] — без грима и спецэффектов!« — заявил Маск, явно намекая на возраст обоих политиков.

Этот комментарий вызвал широкий резонанс в общественности, поднимая вопросы о возрастной пригодности политических лидеров.

Митч Макконнел, в свою очередь, получил от врача конгресса справку о медицинской пригодности, несмотря на недавний «эпизодический легкомысленный момент» во время интервью, который медики объяснили как типичное состояние после сотрясения мозга.