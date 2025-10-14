Илон Маск похвалил биткоин за то, что его нельзя «напечатать»

По словам Маска, в отличие от традиционных фиатных валют, которые правительства могут создавать в неограниченном количестве, попросту печатая деньги, BTC базируется на ограниченном ресурсе — электроэнергии.

Маск сделал это заявление в ответ на утверждение о том, что правительства стимулируют «гонку вооружений» в области искусственного интеллекта, увеличивая денежную массу, что приводит к росту стоимости золота, серебра и биткоина.

Пользователь под ником zerohedge отметил, что «энергию напечатать нельзя». Маск полностью согласился с этим утверждением.

«Безусловно. Именно поэтому биткоин основан на энергии: вы можете производить фальшивые бумажные валюты, и каждое правительство, которое когда-либо существовало, прибегало к этой практике, но изготовить энергию невозможно», — заявил Маск.