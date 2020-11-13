Илон Маск получил два отрицательных и два положительных теста на COVID-19

"Что-то очень фальшивое происходит. Сегодня сдал тест на коронавирус четыре раза. Два теста дали отрицательный результат и два - положительный. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от производителя BD", - сообщил Маск.

Впоследствии основатель SpaceX поделился, что сейчас ожидает результаты ПЦР-тестов от разных лабораторий, однако на это требуется как минимум сутки. Маск также сообщил о своем состоянии. Так, по его словам, сейчас он испытывает симптоматику обычной простуды.