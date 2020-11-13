Наука и технологии
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Илон Маск получил два отрицательных и два положительных теста на COVID-19
Он поделился, что у него наблюдаются симптомы простуды
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал, что сдал сегодня четыре теста на наличие коронавирусной инфекции. Результаты же запутали предпринимателя еще больше - два из них оказались положительными и два отрицательными.
"Что-то очень фальшивое происходит. Сегодня сдал тест на коронавирус четыре раза. Два теста дали отрицательный результат и два - положительный. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от производителя BD", - сообщил Маск.
Впоследствии основатель SpaceX поделился, что сейчас ожидает результаты ПЦР-тестов от разных лабораторий, однако на это требуется как минимум сутки. Маск также сообщил о своем состоянии. Так, по его словам, сейчас он испытывает симптоматику обычной простуды.