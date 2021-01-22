Наука и технологии
Сегодня 16:32
Илон Маск пообещал 100 млн долларов за разработку технологии улавливания углекислого газа
Подробности конкурса глава Tesla объявит на следующей неделе
Сегодня глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что вручит 100 млн долларов в качестве приза человеку, который разработает лучшую технологию улавливания углекислого газа.
Об этом американский предприниматель сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Помимо прочего основатель Tesla Илон Маск пообещал рассказать подробности об этом конкурсе уже на следующей неделе.
Издание Reuter отмечает, что на данный момент технологии по улавливанию выбросов не достигли существенного прогресса, в то время как сама проблема приводит к потеплению планеты. По мнению специалистов международного энергетического агентства, для того, чтобы страны достигли намеченных задач по нулевым чистым выбросам, нужен внезапный рост внедрения технологий улавливания углерода.