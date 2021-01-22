Илон Маск пообещал 100 млн долларов за разработку технологии улавливания углекислого газа

Об этом американский предприниматель сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Помимо прочего основатель Tesla Илон Маск пообещал рассказать подробности об этом конкурсе уже на следующей неделе.

Издание Reuter отмечает, что на данный момент технологии по улавливанию выбросов не достигли существенного прогресса, в то время как сама проблема приводит к потеплению планеты. По мнению специалистов международного энергетического агентства, для того, чтобы страны достигли намеченных задач по нулевым чистым выбросам, нужен внезапный рост внедрения технологий улавливания углерода.