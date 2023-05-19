Илон Маск пообещал писать в Twitter то, что думает — независимо от пожеланий рекламодателей

Журналист задал вопрос: как твиты главы Twitter влияют на рекламодателей соцсети. На что Маск ответил, что ему безразлично, отталкивают ли его слова рекламодателей — уже работающих с компанией или потенциальных.

При этом глава Twitter признался, что, несмотря на его личное отношение к рекламе как институту, «Twitter — очень зависимый от рекламы бизнес».

А что касается денег рекламодателей, то Маск готов их потерять в обмен на возможность высказывать своё мнение. «Я буду говорить то, что хочу сказать, и если следствием этого будет потеря денег, то так тому и быть», — заявил Илон Маск.