Илон Маск пообещал писать в Twitter то, что думает — независимо от пожеланий рекламодателей

Илон Маск пообещал писать в Twitter то, что думает — независимо от пожеланий рекламодателейДаже если потеряет деньги
Илон Маск, следуя своему принципу абсолютной свободы слова, общаясь с журналистом Дэвидом Фабером заявил, что будет писать в Twitter всё, что посчитает нужным. «Мне позволено говорить то, что я хочу», — заявил Маск Фаберу.
Журналист задал вопрос: как твиты главы Twitter влияют на рекламодателей соцсети. На что Маск ответил, что ему безразлично, отталкивают ли его слова рекламодателей — уже работающих с компанией или потенциальных.
При этом глава Twitter признался, что, несмотря на его личное отношение к рекламе как институту, «Twitter — очень зависимый от рекламы бизнес».
А что касается денег рекламодателей, то Маск готов их потерять в обмен на возможность высказывать своё мнение. «Я буду говорить то, что хочу сказать, и если следствием этого будет потеря денег, то так тому и быть», — заявил Илон Маск.